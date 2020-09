Mass Effect - remaster trylogii w ofercie kolejnego sklepu. Oficjalnej zapowiedzi nadal brak…

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

EA

Remaster trylogii Mass Effect to chyba jeden z najgorzej strzeżonych sekretów w branży gier. Choć nadal nie dostaliśmy oficjalnej zapowiedzi takiego zestawu, to do sieci regularnie trafiają przecieki na jego temat. Niedawno kolekcja wyciekła w Portugalii, teraz zaś internauci o pseudonimach Jawmuncher i Twitchtango dostrzegli, że zamówienia przez pewien czas przyjmował też czeski sklep Herni-Svet. Co ciekawe, tym razem pojawiło się nieco więcej szczegółów, w tym również… data premiery.

Według informacji podanych przez Czechów, Mass Effect Trilogy Remastered miałoby trafić na rynek już 15 października. Taka data wydaje się jednak mało realna. Nie można jednak wykluczyć, że EA planuje jednak premierę-niespodziankę i oficjalną zapowiedź dostaniemy dopiero tuż przed samym debiutem lub nawet tego samego dnia.

https://twitter.com/Jawmuncher/status/1307857200166076416