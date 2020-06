Mass Effect - remaster trylogii może zadebiutować jeszcze w 2020 roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. EA

Fani od dłuższego czasu wyczekują na odświeżenie trylogii Mass Effect. Jakiś czas temu do sieci trafiły informacje wskazujące na to, że taki remaster rzeczywiście powstaje i prawdopodobnie zostanie ujawniony na czerwcowym EA Play Live 2020. Teraz pojawiły się kolejne plotki, które sugerują, że na premierę odnowionej trylogii nie będziemy musieli długo czekać, bo ta miałaby trafić na sklepowe półki jeszcze w 2020 roku.

Sugeruje to redaktor duńskiej wersji serwisu Gamereactor. Jego zdaniem remaster Mass Effect: Trilogy zadebiutuje jesienią tego roku i zajmie miejsce jednej z dużych premier tego wydawcy. Warto przypomnieć, że wcześniejsze pogłoski wskazywały na to, że przygody Sheparda powrócą w tym roku fiskalnym, a więc do końca marca 2021 roku.

Na potwierdzenie tych plotek nie będziemy musieli długo czekać. Przypominamy, że EA Play Live 2020 odbędzie się już 19 czerwca o godzinie 1:00 polskiego czasu.