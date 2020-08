Remaster trylogii Mass Effect jeszcze w tym roku? Są nowe plotki na ten temat

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

EA

Plotki o remasterze Mass Effect: Trilogy pojawiają się w sieci już od dłuższego czasu, rozbudzając nadzieje graczy na ponowne przeżycie przygody Sheparda i spółki. I teraz pojawiły się kolejne doniesienia na ten temat, który wskazują na ujawnienie i premierę gry w październiku tego roku. Informację tę przekazał Jeff Grubb z serwisu GameBeat, który już wcześniej wspominał, że prace nad tym tytułem trwają.

Dziennikarz dodaje jednak, że możliwe są kolejne opóźnienia, które wynikają z sytuacji na świecie w roku 2020. Mowa oczywiście o pandemii koronawirusa, która już niejednokrotnie pokrzyżowała plany twórców i wydawców z branży gier.

Do ubiegłego tygodnia wiedziałem, że planowano zapowiedź [remastera - dop. red.] na początku października, a premierę na końcówkę tego miesiąca. To jest dobra wiadomość. Zła: mamy 2020 rok i gra może się opóźnić, jest taka możliwość, choć to nic pewnego - oznajmi dziennikarz.

Redaktor GameBeat jest pewny swego i dodaje zaraz:

Wiem, że produkcja istnieje. Widziałem wystarczająco dowodów, by potwierdzić istnienie kolekcji.

Skoro już tyle znaków na ziemi i niebie wskazuje na istnienie remastera, dlaczego EA zwleka z ujawnieniem gry?