Mass Effect – twórcy rozdają prezenty fanom serii. Wśród nich m.in. soundtrack i komiksy

fot. EA

Już wkrótce czeka nas premiera pakietu zatytułowanego Mass Effect: Edycja Legendarna, który będzie zawierał remastery trzech odsłon tej popularnej serii. Mają one zaoferować nie tylko usprawnioną oprawę graficzną, ale też szereg zmian w balansie i mechanikach rozgrywki. Dzięki temu istnieje szansa, że zestaw ten zainteresuje nie tylko weteranów, ale też osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym cyklem. Wydawca, firma EA, postanowił przypomnieć o zbliżającym się debiucie Edycji Legendarnej w ciekawy sposób: udostępniając za darmo pakiet kilku cyfrowych prezentów.

Pakiet to ok 1,7 GB danych i zawiera: ścieżkę dźwiękową (88 utworów), dwie książki w formacie PDF, dwa komiksy wydawnictwa Dark Horse, a także cyfrową litografię Normandii. Zainteresowani powinni się śpieszyć, bo oferta obowiązuje do 31 maja 2021 roku lub do "wypełnienia limitu pobrań". Z promocji możecie skorzystać na oficjalnej stronie Electronic Arts.

Mass Effect: Edycja Legendarna zadebiutuje już 14 maja 2021 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.