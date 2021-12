Mass Effect 4 ma być piękne. Twórcy szukają specjalistów od Unreal Engine 5

fot. EA

Jak zatrzeć złe wrażenie po Mass Effect: Andromeda? Wydając lepszą i ładniejszą produkcję w tej serii. Taki jest plan, który BioWare powoli realizuje. Powoli to tutaj clou sprawy, bo do premiery gry Mass Effect 4 jeszcze bardzo odległa droga. W zasadzie poza faktem, że gra powstaje, nie ma o niej żadnych bliższych szczegółów. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się, na jakim silniku produkcja będzie tworzona. Nie będzie to, jak w przypadku większości gier EA, silnik Frostbite, ale Unreal Engine 5.

Twórcy poprzez ogłoszenie o pracę poszukują specjalistów doskonale znających się na UE4/UE5. Wprost podana jest tam informacja, że takie osoby będą pracować nad najnowszą odsłoną cyklu ME.

Odejście BioWare od silnika Frostbite wydaje się rozsądnym krokiem. Twórcy przy tworzeniu ME: Andromeda wielokrotnie narzekali na problemy z adaptacją silnika do potrzeba gry z perspektywy trzeciej osoby. Efekt końcowy tych prób adaptacji widzieliśmy sami - Andromeda jest najniższej ocenianą częścią serii.