Masters of the Air - pierwsze zdjęcia z serialu wojennego Stevena Spielberga, Toma Hanksa i Gary'ego Goetzmana

Apple TV+ opublikowało pierwsze zdjęcia z Masters of the Air. To nowy serial wojenny od Stevena Spielberga, Toma Hanksa i Gary'ego Goetzmana, którzy stoją także za Kompanią Braci i Pacyfikiem. Grafiki możecie obejrzeć w poniższej galerii. Dajcie znać, jak wam się podobają. Czekamy na wasze komentarze!

Masters of the Air - fabuła, obsada i data premiery

Masters of the Air zostało stworzone na podstawie książki autorstwa Donalda L. Millera pod tym samym tytułem. Serial Apple TV+ opowie o siłach powietrznych USA, a dokładnie o amerykańskich pilotach walczących z nazistami. Jak zapowiada platforma, będzie to historia braterstwa, wykutego w odwadze, stracie i triumfie.

W roli głównej wystąpi Austin Butler. W obsadzie Masters of the Air znaleźli się także Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann oraz Raff Law. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, producentami są Steven Spielberg, Tom Hanks i Gary Goetzman. Serial będzie miał 10 odcinków.

Apple TV+ poinformowało, że Masters of the Air będzie dostępne od 26 stycznia.