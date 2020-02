Masters of the Universe - kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu?

Widowisko Masters of the Universe to jeden z tych hollywoodzkich projektów, który boryka się z olbrzymimi, zakulisowymi kłopotami. Jednak w końcu wydaje się, że problemy widowiska minęły. W rozmowie z Harpers Bazaar gwiazda produkcji, Noah Centineo zdradził, że zdjęcia do długo wyczekiwanego projektu mają rozpocząć się już tego lata.

Dla przypomnienia film opowiada historię Adama, króla planety Eternia, który, gdy zachodzi taka potrzeba zamienia się w superbohatera He-Mana i walczy z siłami zła. Jego największym wrogiem jest okrutny Szkieletor, który pragnie przejąć władzę nad Eternią. Reżyserami filmu są bracia Aaron i Adam Nee, natomiast scenariusz napisali Art Marcum i Matt Holloway. Dla przypomnienia jakiś czas temu pojawiła się plotka, że Netflix może przejąć prawa do produkcji.