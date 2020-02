The Letter for the King - teaser serialu Netflixa. Andy Serkis w obsadzie

The Letter for the King będzie nowym serialem Netflixa. Całość oparta jest na bestsellerowej powieści Tonke Dragt o tym samym tytule, w Polsce wydanej pod nazwą List do króla. Produkcja skierowana do młodzieży, osadzona jest z akcją w średniowieczu i pokaże losy 16-letniego chłopca imieniem Tiuri, który niebawem ma zostać pasowany na rycerza. Jednak otrzymuje od tajemniczego mężczyzny ważny list, który musi jak najszybciej dostarczyć do króla. Aby wykonać swoje zadanie, wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, podczas której odkryje istnienie magicznej przepowiedni zapowiadającej przyjście bohatera, który może pokonać złego księcia i zaprowadzić pokój.

W głównej roli wystąpi Amir Wilson (Tiuri), zaś u jego boku pojawią się też Ruby Serkis, Gjis Bloom i Thaddea Graham. W jednej z ról pojawi się także Andy Serkis. Zobaczcie zdjęcia oraz zwiastun:

The Letter for the King

Serial zadebiutuje na platformie Netflix 20 marca.