Masters of the Universe: Revelation - tak brzmi muzyka z przemiany w He-Mana od twórcy Battlestar Galactica

fot. Netflix

Masters of the Universe: Revelation będzie mieć muzykę w wykonaniu popularnego Beara McCreary'ego, którego znamy z seriali Battlestar Galactica, Outlander, The Walking Dead oraz filmu Godzilla 2: Król Potworów. Dzięki twórcy i showrunnerowi serialu może po raz pierwszy usłyszeć jej fragment z kultowej sceny przemiany Adama w He-Mana. Sama sekwencja nie została pokazana, ale słyszymy głos Christophera Wooda, który wciela się w tę postać, a w tle właśnie gra muzyka McCreary'ego, w stylu, do którego fanów przyzwyczaił.

W obsadzie dubbingu projektu znajdują się Chris Wood jako Książę Adam/He-Man, Sarah Michelle Gellar jako Teela, Mark Hamill jako Szkieletor, Lena Headey jako Evil-Lyn, Liam Cunningham jako Zbrojny Mąż, Griffin Newman jako Orko, Stephen Root jako Cringer, Diedrich Bader jako Król Randor, Alicia Silverstone jako Królowa Marlena i Susan Eisenberg jako Czarodziejka.

Masters of the Universe: Revelation - muzyka

Masters of the Universe: Revelation - data premiery nie została ogłoszona, ale wiemy, że ma to nastąpić w 2021 roku.