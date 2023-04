Matka - zwiastun filmu akcji Netflixa. Jennifer Lopez jako twarda zabójczyni

fot. materiały prasowe

The Mother to film akcji Netflix w reżyserii Niki Caro. Twórczyni znana jest z takich filmów jak Mulan czy Azyl. Główną rolę twardej zabójczyni gra Jennifer Lopez. Wydaje się, że jest to kolejny film akcji, który chce wpisać się w rosnącą popularność gatunku, który jest na topie dzięki serii John Wick. Czy doliczymy Matkę do tych udanych prób/ Oceńcie sami.

Matka - zwiastun

Matka

Matka - opis fabuły

Zabójczyni wychodzi z ukrycia, by chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej, uciekając przed groźnymi ludźmi.

Scenariusz napisali Andrea Berloff, Peter Craig i Misha Green. W obsadzie oprócz Jennifer Lopez są także Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci i Gael Garcia Bernal.

Matka - premiera w Netflixie odbędzie się 12 maja 2023 roku.