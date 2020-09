Matrix 4 - czy Agent Smith powróci w filmie? Hugo Weaving komentuje

WarnerbRos.

The Matrix 4 wzbudza wiele emocji wśród fanów. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss. Przez długi czas zastanawiano się nad ponownym pojawieniem się Agenta Smitha, w którego wcielał się Hugo Weaving. Okazuje się, że było tego bardzo blisko.

Weaving zdradził w wywiadzie, że był gotowy powrócić do swojej roli i brał nawet udział w pierwszym czytaniu scenariusza ze starymi członkami obsady. Początkowo reżyserka, Lana Wachowski widziała go w produkcji, ale ostatecznie nie dojdzie do pojawienia się aktora w filmie. Wszystko przez konflikt harmonogramów.

materiały prasowe

Hugo Weaving ujawnił także, że nie chce wrócić do roli Elronda, w którą wcielał się w trylogii Władcy pierścieni. Został zapytany o to w kontekście powstającego serialu Władca pierścieni przez Amazon Prime Video.

Mogłem powrócić w filmie Matrix, ale Władca pierścieni nie, absolutnie nie. W ogóle mnie to nie interesuje. Uwielbiałem przebywać w Nowej Zelandii z tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi i to byłoby jak powrót w rodzinne strony, ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, myślę, że mieliśmy już tego dosyć.