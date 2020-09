The Outer Worlds: Peril on Gorgon na długim materiale z rozgrywki. Zobacz wideo

materiały prasowe

The Outer Worlds, jedna z najciekawszych produkcji ubiegłego roku, doczeka się fabularnego rozszerzenia. To zatytułowane będzie Peril on Gorgon i przeniesie graczy na tytułową asteroidę, która była miejscem wytwarzania narkotyku o nazwie Adrena-Time, który sprawiał, że pracownicy kolonii Halcyon byli w stanie pracować szybciej i bardziej wydajnie. Jakiś czas później placówki badawcze zostały jednak zamknięte i opanowane przez grupy bandytów i potworów. W sam środek tego niebezpiecznego miejsca trafi oczywiście bohater kontrolowany przez gracza.

W sieci pojawił się obszerny, trwający ponad 11 minut gameplay z tego dodatku. W materiale widzimy zarówno dialogi, eksplorację, jak i potyczki z wrogami.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon - premiera 9 września. W przyszłym roku doczekamy się też kolejnego dużego rozszerzenia o nazwie Murder on Eridanos.