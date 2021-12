Matrix 4 mógł powstać bez Wachowskiej. Film bije rekordy na pirackich stronach

fot. IMDB.com

Matrix Zmartwychwstania, czyli Matrix 4 mógł powstać bez udziału twórczyń trylogii, sióstr Wachowskich. Producent filmu James McTeigue wyjawił w rozmowie z Colliderem, że Warner Bros. planowało nowego Matrixa z innym reżyserem. Gdy jednak Lana Wachowski zaproponowała swój udział, studio od razu się zgodziło.

Producent przyznaje, że przy tak dochodowej marcie, w studiu zawsze prowadzono rozmowy, czy można tutaj coś zrobić. Tłumaczy, że były brane pod uwagę różne wersje kontynuacji bez Wachowskich, ale nie udało się producentom znaleźć tej odpowiedniej. Dlatego, gdy ostatecznie Lana Wachowski przyszła do nich z pomysłem, nie wahali się i ją przyjęli.

Matrix 4 w HBO Max

Według firmy Samba, która liczy oglądalność VOD na telewizorach Smart w USA, Matrix 4 obejrzano w 2,8 mln gospodarstw domowych podczas weekendu otwarcia. Nie jest to rewelacyjny, ani rekordowy wynik, ale zdecydowanie niezły. Dla porównania Legion samobójców: The Suicide Squad również miał 2,8 mln gospodarstw domowych, a Wonder Woman 1984 2,2 mln gospodarstw domowych. Lepsze wyniki notowały Godzilla kontra Kong oraz Mortal Kombat. Jest to oczywiście tylko statystyka reprezentatywna, bo Samba nie jest w stanie zanalizować pełnych danych z uwagi na ograniczenia wynikające z monitorowania telewizorów Smart.

Matrix Zmartwychwstania - ile sprzedanych biletów?

Premiera hybrydowa ma negatywny wpływ na sprzedaż filmu w kinach w Ameryce Północnej. Jak podaje Deadline, powołując się na analityczną firmę EntTelligence, na Matrixa 4 sprzedano 1,76 mln biletów w pierwsze pięć dni wyświetlania. Dla porównania w tym samym czasie na Spider-Man: Bez drogi do domu kupiono 12,6 mln biletów, a na Sing 2 aż 4,1 mln biletów.

Matrix 4 a piractwo

Według firmy MUSO analizującej piractwo decyzja o premierze hybrydowej wpłynęła na wysoką popularność Matrixa 4 na torrentach. W dniach 20-26 grudnia aż 32,6% ściąganych torrentów to był właśnie Matrix 4. Był to więc najchętniej piracony film tygodnia. Eksperci wyciągają wnioski, że lepszego dowodu na negatywny wpływ premier hybrydowych znaleźć się nie da.

Jak donosi MUSO, najpopularniejszym ściąganym serialem jest Hawkeye, czyli produkcja platformy Disney+, która w większości krajów świata nie jest dostępna.

