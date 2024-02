Matthew Vaughn chce zredefiniować kino akcji. Nakręcił już nowy film z Chrisem Hemsworthem i Samem Rockwellem

fot. Netflix

Kurz ledwo zdążył opaść po średnio udanej premierze Argylle. Tajny szpieg, nowego filmu szpiegowskiego od Matthew Vaughna, twórcy m.in. Kingsman: Tajne służby, X-Men: Pierwsza klasa czy Kick Ass, a reżyser zapowiedział już, że kolejny jego projekt został w pełni i w tajemnicy nakręcony. Ostatnia premiera Vaughna, czyli Argylle, nie cieszy się ciepłymi opiniami od krytyków, którzy w serwisie Rotten Tomatoes ocenili produkcję na jedynie 34%. O wiele lepiej wypada nota od widzów, która wynosi 71% pochlebnych recenzji.

Matthew Vaughn zapowiada nowy film

Mimo tego okazało się, że nowy film Vaughna został już nakręcony, a w obsadzie znajduje się Chris Hemsworth oraz Sam Rockwell, którym towarzyszyć będzie kilka niezapowiedzianych, zaskakujących występów gościnnych, których reżyser postanowił nie zdradzać.

Produkowałem bardzo, ale to bardzo wyjątkowy film. Jestem bardzo podekscytowany z jego powodu. Widziałem już pół godziny zmontowanego materiału. To będzie mieć podobny wpływ kulturowy, co Kick Ass. To, co jeszcze mogę powiedzieć, to że jest to film napisany, nakręcony i z moim zespołem kaskaderów. To film jakiego przedtem jeszcze nie stworzono i w obsadzie ma Chrisa Hemswortha oraz Sama Rockwella oraz inne bardzo, bardzo ciekawe występy gościnne. Ten film wymyśla na nowo, czym jest film akcji.