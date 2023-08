Mavka i strażnicy lasu - film animowany już w kinach. Roksana Węgiel w głównej roli

fot. Monolith

Mavka i strażnicy lasu to film animowany produkcji ukraińskiej, który 4 sierpnia wchodzi na ekrany polskich kin. Będzie to propozycja nie tylko dla najmłodszych, która poprzez przygodę opowie ważną historię o tym, jak można osiągnąć szczęście żyjąc w zgodzie z naturą. Prace nad animacją trwały przez siedem lat.

Animacja oparta jest na motywach starosłowiańskich mitów i podań. W rolę tytułowej bohaterki w dubbingu wciela się popularna Roksana Węgiel.

Nad filmem pracowało na różnych etapach wielu rysowników; w sumie ponad 400ma różnych twórców. Rysownicy stworzyli do tej produkcji aż 130 postaci. Animacja i przesłanie filmu tak bardzo spodobało się na całym świecie, że w tym momencie już ponad osiemdziesiąt krajów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej zakupiło prawa do wyświetlania w kinach tej produkcji. Bajkę zrealizowano na najwyższym światowym poziomie. To jest też artystyczna uczta dla dorosłych.

Mavka i strażnicy lasu - opis fabuły

Gdzieś w dalekich ostępach magicznego lasu kryje się źródło życia, którego strzeże urocza Mavka. Nigdy dotąd żaden człowiek nie zakłócił panującego tu odwiecznego porządku, a zamieszkujące okolicę zwierzęta i mityczne stworzenia nie wiedzą, co to strach. Pojawienie się tu utalentowanego muzykanta Łukasza będzie więc nie lada wydarzeniem. Tym bardziej, że wkrótce Mavka i Łukasz staną się nierozłączni, a rodzące się między nimi uczucie rozkwitnie jak czarodziejski kwiat. Niestety sielankę zburzy próżna i chciwa księżniczka, która dowiedziawszy się o magicznej mocy źródła życia, postanowi wykraść je, by na zawsze zachować młodość. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko co stanie im na drodze do wypełnienia rozkazu. Czy Mavka i Łukasz znajdą w sobie siłę, by obronić las i jego mieszkańców? Czy miłość łącząca Mavkę i człowieka ma szansę przetrwać?

Mavka i strażnicy lasu - galeria zdjęć