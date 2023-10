Max - kiedy nowa platforma zadebiutuje w Polsce? Jest oficjalny harmonogram

Warner Bros. Discovery

Reklama

Warner Bros. Discovery oficjalnie ogłosiło wstępny harmonogram premiery nowej platformy Max (następcy HBO Max) w Europie. Jak wynika z wypowiedzianych na wydarzeniu MIPCOM słów Leah Hopper Rosy, odpowiedzialnej w firmie za streaming na Stary Kontynent, Bliski Wschód i Afrykę, serwis VOD początkowo zadebiutuje w 22 państwach na wiosnę przyszłego roku - na tej liście jest także Polska.

W pierwszym rzucie na naszym kontynencie Max trafi więc do odbiorców w krajach skandynawskich, Hiszpanii, Portugalii, Holandii oraz w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Druga fala nadejdzie pod koniec 2024 roku; to wtedy serwis zadebiutuje we Francji i Belgii. Co ciekawe, Warner Bros. Discovery wciąż nie ogłosiło, kiedy platformy mogą spodziewać się Niemcy, Włosi i Brytyjczycy.

Pod koniec obecnego roku Max pojawi się także w krajach Ameryki Łacińskiej. Po debiucie serwisu w Europie Warner Bros. Discovery chce go natomiast wprowadzić w krajach azjatyckich i pacyficznych.

Firma potwierdza jednocześnie, że na rynkach europejskich widzowie także będą mogli w ramach Max zobaczyć transmisje sportowe na żywo poprzez kanał Eurosport.

Max - jaka cena?

Max zadebiutował w Stanach Zjednoczonych 23 maja br. - na tym rynku cena usługi wynosi 9,99 USD za miesiąc lub 99,99 USD na rok (wersja z reklamami w jakości HD, pozwalająca na odbiór na dwóch urządzeniach jednocześnie), 15,99 USD za miesiąc lub 149,99 USD na rok (wersja bez reklam, 2 urządzenia jednocześnie) oraz 19,99 USD za miesiąc lub 199,99 USD na rok (wersja bez reklam, jakość 4K, dźwięk Atmos, 4 urządzenia jednocześnie).