Max - Liga Sprawiedliwości bez Cyborga. Czy to pokłosie konfliktu Fishera z Whedonem?

Na platformie streamingowej Max jest możliwość spersonalizowania swojego konta. Jedną z dostępnych opcji jest ustawienie nowego zdjęcia profilowego z różnymi postaciami z filmów i seriali, które można obejrzeć w serwisie. Fani zauważyli jednak coś, co ich zaniepokoiło.

Choć można wybrać sobie zdjęcie profilowe z różnymi wersjami Cyborga ze świata DC, to nie ma wśród nich tego granego przez Raya Fishera w Lidze Sprawiedliwości i Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Za to jego koledzy po fachu, czyli Superman, Wonder Woman, Batman, Flash czy Aquaman, nie mają tego problemu.

Nie wiadomo, skąd taka decyzja. Niektórzy fani zastanawiają się, czy może mieć to związek z konfliktem Raya Fishera z Jossem Whedonem. Aktor oskarżył filmowca, który był współautorem scenariusza do Ligi Sprawiedliwości, o "obrzydliwe, uwłaczające i nieprofesjonalne" zachowanie na planie. To nie koniec. Później, gdy nastąpiły wielkie zmiany w DC Studios, Ray Fisher niepochlebnie skomentował między innymi anulowanie Batgirl.

Choć nie zobaczycie Cyborga w wykonaniu Raya Fishera podczas personalizowania swojego profilu w Max, to wersję Joivana Wade'a z Doom Patrol i animowaną z Teen Titans już tak.

