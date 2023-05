Zack Snyder znowu daje nadzieję swoim fanom. Co mówi na temat Ligi Sprawiedliwości 2?

Źródło: HBO MAX

Pod koniec kwietnia Zack Snyder zorganizował pokazy kinowe filmów Człowiek ze stali, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i jego Ligi Sprawiedliwości. Impreza Full Circle miała miejsce w jednym z kin IMAX, a po pokazach odbyła się sesja Q&A z reżyserem w Art Center Collage Of Design.

Chociaż DCU ma wyznaczony nowy kierunek pod batutą Jamesa Gunna i Petera Safrana, wciąż jest głośna grupa fanów tęskniąca za wizją Snydera i domagająca się, aby reżyserowi stworzyć sposobność kontynuowania swojej części tego świata. Podczas wspomnianej sesji, reżyser zapytany został o to, jaki film by wyreżyserował, gdyby miał wziąć projekt od studia w ciemno, bez znajomości scenariusza. Zgromadzona publika wykrzyczała od razu Ligę Sprawiedliwości 2 i 3. Snyder zareagował na ich okrzyki o potencjalnych sequelach, mówiąc:

Chyba tak... prawdopodobnie. Wiadomo, godzić się na scenariusz bez przeczytania go jest dość niedorzeczne, ale podoba mi się.

Reżyser podkreśla zatem, że dalej byłby otwarty na możliwość powrotu do tego świata według własnej wizji, co jest na pewno miodem na uszy wielu jego fanów.

Śmierć Robina w DCEU - Snyder ujawnia szczegóły

Na panelu Snyder odniósł się też do tematu śmierci Robina w tym uniwersum. Potwierdził, że uśmierconym Robinem był Dick Grayson i miało to być ważnym wątkiem dla Batmana w dalszej części. Jak doszło do zabicia Robina przez Jokera?

Wtedy prawdziwą słabością [Batmana] był Robin. Oczywiste jest, że Joker to zrozumiał. I wszystko co powiem to to, że... Myślę, że już gdzieś to wspominałem. Najwyraźniej wysadził go w powietrze. Albo, wygląda na to, że go spalił.

Snyder miał zamiar podać więcej szczegółów na temat śmierci Robina, ale powstrzymał się, ponieważ znowu dał nadzieję fanom na kontynuowanie tych historii. Dodał, że nie chce mówić o okolicznościach, bo może to być spoiler w kontekście rzeczy, które być może kiedyś powstaną i nie chce tego psuć.