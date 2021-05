Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w MCU. Szykujcie popcorn - Downey Jr. daleko, Hemswortha brak

Marvel

MCU w aspekcie aktorskim to dziś prawdziwa potęga; największe gwiazdy Hollywood same starają się obecnie o angaż w filmach spod szyldu Domu Pomysłów, a w najbliższej przyszłości zobaczymy w nich takie tuzy jak Christian Bale, Russell Crowe, Angelina Jolie czy Mahershala Ali. Nie zmienia to faktu, że przez długie lata w Kinowym Uniwersum Marvela mogliśmy oglądać aktorów i aktorki wybitnych, zdobywców Oscara i innych prestiżowych wyróżnień branży kinowej i telewizyjnej. Teraz postanowiliśmy wybrać najlepszych z nich.

Tworzenie poniższej listy przyprawiło nas o solidny zawrót głowy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na sięgnięcie po zaledwie 50 nazwisk, kierując się w pierwszej kolejności nie tyle jakością występu danego aktora/aktorki w samym MCU, co całokształtem jego/jej kariery. Subiektywnie uwzględnialiśmy więc filmografię, otrzymane nagrody, ekranowe dokonania i skalę oddziaływania na swój zawód, dokonując selekcji w obsadach projektów od Iron Mana po serial Falcon i Zimowy żołnierz.

Siłą rzeczy ranking może Was zszokować. Robert Downey Jr. znalazł się na bardzo odległym miejscu, natomiast Chris Hemsworth i Chris Evans w ogóle nie załapali się na listę. Jakby tego było mało, do pierwszej 10-tki trafił tylko jeden aktor, który regularnie pojawia się w produkcjach Marvel Studios, przy czym nie chodzi tu o żadnego z członków Avengers. W tytule zachęcaliśmy Was do przygotowania popcornu... No cóż, równie dobrze możecie już wyciągać noże.

Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w MCU - miejsca od 50. do 26.

50. David Hasselhoff (inna wersja Ego/on sam) - tego aktora na liście po prostu nie mogło zabraknąć

Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w MCU - miejsca od 25. do 1.

25. Ben Mendelsohn (Talos)

Któregoś z aktorów czy aktorek Waszym zdaniem w powyższym zestawieniu zabrakło? Być może odnajdziecie ich na naszej "ławce rezerwowej" - obecne tu nazwiska same w sobie gwarantowałyby świetną obsadę (na tej liście umieściliśmy również Polaka; kolejność jest przypadkowa).