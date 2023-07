MCU - od kiedy TEN Avenger był Skrullem? Fani są wściekli na twórców

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Serial Tajna Inwazja powiedział fanom MCU, że Rhodes, którego obserwujemy na ekranie jest udającym go Skrullem. W jednym z wywiadów szef Marvel Studios Kevin Feige zapowiadał, że jest on nim od dawna. Finał serialu odpowiedział na pytanie, od kiedy to ma miejsce. Prawdziwy Rhodes był więziony w placówce Skrulli w Rosji od wielu lat.

MCU - Avengers to Skrull

Odcinek daje jasno do zrozumienia, że Rhodes został podmieniony w okresie opowieści z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Tam Rhodes wylądował w szpitalu i w wyniku incydentu nie mógł chodzić. Widzimy więc go w finale w tym samym szpitalnym stroju i dwóch żołnierzy go niesie, bo nie może chodzić, więc to wskazuje na to, że w filmach Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry był to Skrull, nie prawdziwy War Machine.

Tajna inwazja - zdjęcie z finału serialu

MCU krytykowane

Niestety, ale fani nie pozostawiają na tej decyzji suchej nitki w mediach społecznościowych. Krytyka jest ostra i otwarta. Padają mocne argumenty i wniosek w stylu: to jedna z najgłupszych decyzji w historii. Niewielu widzi w tym jakikolwiek sens i z uwagi na wydarzenia z obu części Avengers wręcz jest to jeszcze gorsza decyzja dla fanów. Stąd przeważające negatywne oceny. A jak Wy to oceniacie?

Konsekwencje tej sytuacji i dalsze losy prawdziwego Rhodesa poznamy w filmie Armor Wars. Don Cheadle zagra oczywiście główną rolę.