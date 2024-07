Rola braci Russo w MCU, dalsze losy Kanga i tożsamość Lady Deadpool - podsumowanie plotek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Trzeba przyznać, że MCU po wielkim finale 3. fazy zaliczyło kilka nieudanych projektów, przez które fani zwątpili w udaną przyszłość franczyzy. Ale może właśnie dlatego takim zainteresowaniem cieszy się to, jakie kolejne kroki podejmą włodarze Marvel Studios – ponieważ będą decydować albo o zażegnaniu kryzysu, albo o pogłębieniu się problemu.

W związku z rosnącym zainteresowaniem przyszłością MCU postanowiliśmy podsumować dla was wszystkie najważniejsze plotki na temat przyszłości uniwersum.

Rola braci Russo w MCU

Prestiżowe zagraniczne portale poinformowały, że bracia Russo, którzy stoją za najbardziej dochodowym filmem MCU w historii, czyli Avengers: Koniec gry, nakręcą również Avengers 5 i Avengers: Secret Wars. To jednak nie wszystko. Znany scooper Daniel Richtman twierdzi, że ich rola będzie znacznie większa. Jego zdaniem bracia Russo mieliby od tej pory nadzorować wszystkie nadchodzą projekty MCU, jeśli obu stronom uda się osiągnąć porozumienie i podpisać umowę.

Dalsze losy Kanga w MCU

Następnie portal ComicBookMovie.com donosi, że według ich źródeł Marvel Studios będzie starało się odwrócić uwagę od Kanga, by skupić się na nowym złoczyńcy. Wcześniej przygotowywano widzów na to, że będzie kolejnym dużym zagrożeniem pokroju Thanosa, dlatego całkowicie odcięcie się od niego jest niemożliwe. Dlatego nie powinno dziwić, że zdaniem ComicBookMovie.com włodarze Marvela już znaleźli zastępcę kontrowersyjnego Jonathana Majorsa. Nie wiadomo jednak, kogo obsadzono w tej roli. Faworytem wciąż ponoć pozostaje Colman Domingo, gwiazdor Fear the Walking Dead.

Kto jest w kostiumie Lady Deadpool?

Fani od jakiegoś czasu próbują rozgryźć, kto zagra Lady Deadpool w MCU i jaka będzie jej rola w filmie Deadpool & Wolverine. To, że komiksowa bohaterka się pojawi, jest pewne, ponieważ pokazano ją w zwiastunach. ComicBookMovie.com donosi, że w kostiumie jest kaskaderka, jednak głosu postaci miałaby użyczać Blake Lively, znana aktorka, gwiazda Plotkary i żona Ryana Reynoldsa. Według źródeł portalu nie taki był jednak pierwotny plan.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od pierwszych bytów przez stworzenie wszechświata po rok 2006