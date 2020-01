MCU - czy Emily Blunt dołączy do uniwersum?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie od dziś wiadomo, że Marvel Studios przyciąga wielkie gwiazdy Fabryki Snów do swoich produkcji wchodzących w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Być może już niedługo w jakimś filmie MCU zobaczymy również Emily Blunt. Według raportu pochodzącego z portalu Murphy's Multiverse aktorka spotkała się z producentami z Marvel Studios w czasie kręcenia dla Disneya swojego nowego filmu, Wyprawa do dżungli, w której partneruje jej The Rock.

Jednak nie wiadomo czy tak naprawdę coś wyszło z tego spotkania, czy Blunt zaoferowano jakąś konkretną rolę czy po prostu omawiano możliwe opcje. Istnieje również możliwość, że obydwie strony nie dojdą do porozumienia. W końcu Blunt jest obecnie bardzo rozchwytywaną aktorką w Hollywood.

Najbliższą premierą z udziałem Blunt jest Ciche miejsce 2, które trafi do kin w USA i Polsce 20 marca.