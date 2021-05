Marvel - oto nowy Kapitan Ameryka z plemienia Kikapów. Indianin podniesie tarczę

Marvel

Marvel podał do wiadomości, że Indianin Joe Gomez zostanie Kapitanem Ameryką. Dojdzie do tego w rozpisanej na 5 części serii The United States of Captain America, która ma uświetnić 80. rocznicę komiksowego debiutu Steve'a Rogersa. Przypomnijmy, że w każdej z odsłon cyklu będziemy poznawać innego członka grupy tzw. Kapitanów, naśladowców Capa.

Gomez dołącza tym samym do reprezentującego społeczność LGBTQ Aarona Fischera i czarnoskórej nastolatki Nichelle Wright. Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości: wszystkie te postacie nie zostaną następcami Rogersa, głównego bohatera serii, lecz będą w przyszłości korzystać z tytułu Kapitana Ameryki.

Fabularnym punktem wyjścia całej opowieści jest wykradzenie przez tajemniczą postać tarczy Capa. By ją odzyskać, Steve przemierzy Stany Zjednoczone, łącząc po drodze siły z innymi posiadaczami tytułu Kapitana: Buckym Barnesem, Johnem Walkerem i Samem Wilsonem. Ostatni z nich będzie towarzyszył Rogersowi w podróży po stanie Kansas, gdzie obaj spotkają wywodzącego się z plemienia Kikapów Gomeza.

Ujawniono, że Joe jest pracownikiem budowlanym, który pomaga przy walce z następstwami ataków kosmitów i superzłoczyńców. Dla swojego plemienia zrobi wszystko; dość powiedzieć, że pomagając najstarszym członkom społeczności nie pobiera od nich opłaty.

Tak prezentuje się postać, której twórcami są Darcie Little Badger i David Cutler (zwróćcie szczególną uwagę na okładkę alternatywną do jednego z zeszytów serii; widać na niej cienie tajemniczych postaci, którzy także zostaną Kapitanami):

The United States of Captain America #3 - okładka

Joe Gomez zadebiutuje w zeszycie The United States of Captain America #3, który ukaże się w USA w sierpniu.