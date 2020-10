MCU - pojawią się kolejne postacie ze starych filmów o Spider-Manie? Nie tyko Elektro

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jamie Foxx powróci jako Elektro w filmie Spider-Man 3. Ta informacja zaskoczyła fanów MCU, ale wygląda na to, że to nie koniec. Nowa plotka na temat wychodzi od Daniela Richtmana, więc dziennikarza, którego doniesienia bardzo często się sprawdzają.

Według Richtmana Marvel Studios chce wprowadzić do MCU postacie Mary Jane Watson w wykonaniu Kirsten Dunst (z oryginalnego Spider-Mana Sama Raimiego) oraz Zielonego Goblina w wykonaniu Dane'a DeHaana (z filmu Niesamowity Spider-Man 2).

Ważną kwestią jest to, że Richtman twierdzi, że chodzi o projekty MCU, nie o Spider-Mana 3, w którym zobaczymy Elektro. Najpewniejszym kandydatem jest film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, w którym kluczowa będzie kwestia multiwersum. Alternatywne równoległe światy, w których istnieją wszystkie filmy i seriale oparte na komiksach Marvela są kluczowe dla nowej fazy MCU.

Na obecną chwilę nikt nie potwierdza, ani nie dementuje tych informacji. Nie znamy też oficjalnych szczegółów planu Marvel Studios na kwestię multiwersum.

