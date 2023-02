MCU - powróci zmarły członek Avengers? Plotka ekscytuje: fani tęsknią za tym aktorem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Nowa plotka sugeruje, że zmarły członek Avengers powróci do MCU jako wariant postaci z Ziemi-818 w nadchodzącym filmie. Informację przekazał portal The Cosmic Circus, który często dzieli się przeciekami z branży rozrywkowej. O kogo może chodzić?

Warto przypomnieć, że do tej pory tylko Jonathan Majors został oficjalnie potwierdzony jako członek obsady następnych Avengersów. Oczywiście jako Kang Zdobywca. Nie jest to nic zaskakującego, ponieważ bohater jest kluczowym złoczyńcą w Sadze Multiwersum, tak jak Thanos w poprzedniej fazie MCU.

MCU - ostatni żywy członek Illuminati

W podcaście The Cosmic Circus zwrócono uwagę na fakt, że jedno krzesło w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu było puste i należało do członka Illuminati, którego widzowie dopiero mają poznać. Bohater nie był obecny podczas ataku Scarlet Witch, więc go przeżył. Ponoć ma wejść w konflikt z członkiem grupy Avengers z Ziemi-616 w kolejnych filmach MCU.

MCU - powróci zmarły członek Avengers?

Choć nie chciano zdradzić, o kogo może dokładnie chodzić, podpowiedź, że ta osoba stworzyła Ultrona, jest wystarczająca. Miałby to być wariant Iron Mana. The Cosmic Circus spekuluje, że Robert Downey Jr. mógłby wrócić, by ponownie wcielić się w bohatera, ponieważ zachwyciłoby to fanów. Aktor po raz ostatni zagrał Tony'ego Starka w Avengers: Endgame z 2019 roku, a w serialu animowanym What If...? to Mick Wingert podkładał głos postaci.

Na razie to jednak tylko plotki i spekulacje. Chcielibyście, by okazały się prawdą?

MCU - daty premier. Ironheart, Blade i Thunderbolts

Tajna inwazja - premiera: wiosna 2023 roku.