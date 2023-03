MCU - przypadkiem pokazano nową superbohaterkę. Fani zaskoczeni: kim ona jest?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel/Disney+

Wygląda na to, że Marvel Studios ma wprowadzić nową superbohaterkę do MCU. To, co jest jednak najbardziej zaskakujące, to fakt, że postać nie wydaje się pochodzić z komiksów. Zobaczcie sami.

Choć nie pojawiło się żadne ogłoszenie w tej sprawie, to w nowej kolekcjonerskiej linii Funko, związanej z MCU, pojawiła się postać, której nie wprowadzono jeszcze do Kinowego Uniwersum Marvela. Po przyjrzeniu się zdjęciom widać, że przedmiot ma prawdopodobnie pochodzić z 2. sezonu animacji What If...? i przedstawia kogoś o imieniu Kahhori. Nie ma jednak takiej bohaterki w komiksach. Część fanów na Reddicie zgaduje jednak, że może być zainspirowana komiksową serią Marvel 1602, której scenarzystą jest Neil Gaiman.

MCU - przypadkiem pokazano nową superbohaterkę

Nowa kolekcjonerska linia Funko ma pojawić się w Wal-Marcie. Kahhori wygląda na rdzenną Amerykankę. Jeśli chodzi o jej wygląd, bohaterka ma farbę na twarzy, pióra we włosach, a także długi warkocz.

2. sezon animacji What If...? ma zadebiutować w 2023 roku.