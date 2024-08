2. sezon Akolity powstawał do niedawna? Zaskakujące informacje o skasowaniu serialu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Lucasfilm/Disney+

Wczoraj oficjalnie dowiedzieliśmy się, że Lucafilm skasowało serial Gwiezdne Wojny: Akolita po jego pierwszym sezonie. Choć część fanów Star Wars przyjęła tę wiadomość z ulgą, inni z kolei mogli poczuć się rozczarowani faktem, jak wiele ekranowych wątków nie doczekało się rozwinięcia. Teraz w sieci krążą już zaskakujące doniesienia o kulisach anulowania projektu.

Powołując się na swoje źródła John Rocha, współprowadzący podcastu The Hot Mic, raportuje, że Akolita dostał początkowo "delikatne" zielone światło na realizację 2. sezonu. W lutym taką ewentualność dyskutowano w rozmowach ze scenarzystami i showrunnerką Leslye Headland, natomiast jeszcze w lipcu sprawdzano dostępność reżyserów pod kątem kolejnej odsłony serii. Co stało się więc na przestrzeni miesiąca, że Lucasfilm i Disney porzuciły projekt? Tego do końca nie wiadomo.

Spekuluje się jednak, że najbardziej prawdopodobnymi przyczynami skasowania serialu były jego niska oglądalność i oskarżenia showrunnerki i członków obsady pod adresem internautów, którym zarzucano m.in. rasizm czy homofobię.

Lucasfilm i Disney konsekwentnie odmawiają komentarza w całej sprawie.

