MCU - wycieki są problemem? Kevin Feige komentuje

fot. Marvel

Kevin Feige to szef Marvel Studios i osobą odpowiedzialna za MCU. To on podejmuje najważniejsze decyzje. Obecnie udziela wywiadów w ramach promocji filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. Podczas jednej rozmowy padło pytanie o wycieki, z którymi ostatnio MCU ma problem, bo nie pozwalają zachować niespodzianek w tajemnicy.

Kevin Feige o wyciekach

Szef Marvel Studios przyznaje, że po prostu nie da się zawsze utrzymać wszystkiego w tajemnicy.

- Niefortunna prawda jest taka, że nie udaje się wszystkiego zachować w tajemnicy, więc musisz być pewny, że pomimo spoilerów doświadczenie jakim jest film działa. Wciąż staramy się zachować wszystko w sekrecie. Wielu ludzi jest w tym coraz lepsza. Czasem jednak ktoś coś wykradnie i byłoby dobrze, aby tego nie rozpowszechniał, bo potencjalnie pogarsza doświadczenie. Pod wieloma względami jednak sytuacja z Bez drogi do domu pokazała nam, że to nie pogarsza doświadczenia. Będziemy więc nadal robić wszystko, co w naszej mocy, ale najważniejsze jest zrobienie filmu lub serialu, który dostarcza wrażeń bez względu na to, co wiesz przed seansem.

Spider-Man: Bez drogi do domu pobił wszelkie rekordy popularności pomimo tego, że informacja o obecności Pajączków Garfielda i Maguire'a wyciekła do sieci miesiące przed premierą.