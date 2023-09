MCU - pracownicy od efektów specjalnych robią związek zawodowy. Padło głosowanie

fot. twitter.com/IATSE

Pracownicy zajmujący się efektami specjalnymi dla Marvel Studios chcieli założyć związek zawodowy, by zakończyć erę wyzysku i przytłoczenia pracą. Efektem tych problemów są krytykowane efekty specjalne w ostatnich filmach MCU na czele z takimi tytułami jak Thor: miłość i grom oraz Ant-Man i Osa: Kwantomania. Teraz stało się to oficjalne: odbyło się głosowanie i jednogłośnie zapadła decyzja o stworzeniu związku zawodowego. To coś przełomowego w branży filmowej, bo choć efekty specjalne są w kinie od dekad, związku zawodowego pracowników nigdy nie było.

MCU - związek zawodowy zmieni jakość

Stworzenie związku zawodowego osób tworzących efekty specjalne powinno być korzystne dla widzów. Dzięki temu jakość efektów specjalnych może wzrosnąć, bo artyści nie będą przepracowani i nie będą działać z niemożliwymi do wykonania terminami.

https://twitter.com/IATSE/status/1701975392314098105

Związek zawodowy artystów tworzących efekty specjalne będzie połączony z organizacją IATSE, czyli międzynarodowym sojuszem pracowników pracujących na planach filmów. Mają oni też swoje postulaty: uczciwa płaca, ubezpieczenie zdrowotne, bezpieczne i zrównoważone środowisko pracy oraz szacunek wobec tego, co robią.

Na ten moment nikt z Marvel Studios nie skomentował tego wydarzenia.