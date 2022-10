Mecenas She-Hulk - inne stroje głównej bohaterki, demony i KEVIN na szkicach koncepcyjnych z serialu

Fot. Marvel

Mecenas She-Hulk to najnowszy serial Marvel Studios i platformy Disney+, którego finał 1. sezonu został wyemitowany 13 października. Do sieci trafiły szkice koncepcyjne z produkcji. Pokazują one nieużyte w projekcie stroje tytułowej bohaterki, demony, które widzieliśmy w jednym z odcinków oraz KEVINA, robota, który w produkcji piastuje stanowisko "prawdziwego" szefa Marvel Studios. Na jednym szkicu można również zobaczyć sekwencję "wyjścia" She-Hulk z własnego serialu. Grafiki możecie sprawdzić poniżej.

Ponadto reżyserka serialu, Kat Coiro, w rozmowie z The Wrap stwierdziła, że kwestia seksualności głównej bohaterki wzbudziła kilka dyskusji za kulisami. Stwierdziła, że ten temat wzbudził więcej obaw niż żarty z Marvela. Coiro powiedziała, że nie można stworzyć historii o życiu kobiety po trzydziestce, aby nie poruszać sfery seksualnej. Stwierdziła, że media są o wiele bardziej pruderyjne w stosunku do kobiecego punktu widzenia tematu seksu. Dała również jasno do zrozumienia, że nie chciała przekraczać granicy, ale nie chciała również, aby seks był tematem tabu.

Mecenas She-Hulk - szkice koncepcyjne

