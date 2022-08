Mecenas She-Hulk - dlaczego bohaterka nie jest tak duża jak ludzie oczekują?

fot. Disney+

Po starcie promocji serialu Mecenas She-Hulk widzowie narzekali na to, że tytułowa superbohatera nie jest tak duża jak w komiksach oraz krytykowali niedopracowane efekty komputerowe. W nowym wywiadzie udzielonym portalowi USA Today reżyserka i producentka serialu Kat Coiro wyjaśniła wygląd She-Hulk.

She-Hulk - dlaczego jest mniejsza?

Tak wyjaśnia motywacje reżyserka serialu:

- Tak, musi być duża i zielona, ale jednocześnie musi pasować do ludzkiego świata. Aby mogła spokojnie pójść do restauracji na randkę. Wyróżni się, ale nie wygląda jak potwór, który tam nie pasuje.

Mecenas She-Hulk to komedia prawnicza w zupełnie innym stylu, niż wszystko, co do tej pory oglądaliśmy w MCU. Bohaterka podobnie jak Deadpool będzie też łamać czwartą ścianę, zwracając się bezpośrednio do widza.

Główną scenarzystką She-Hulk jest Jessica Gao. Za kamerą odcinków stoją Kat Cairo oraz Anu Valia. Premiera 17 sierpnia w Disney+.