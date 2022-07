Sherlock Holmes: The Awakened - powstanie remake przygodówki łączącej słynnego detektywa i mity o Cthulhu

fot. Frogwares

Ukraińskie studio Frogwares powraca do serii przygodówek o najsłynniejszym detektywie popkultury. Ich nową produkcją będzie Sherlock Holmes: The Awakened, czyli pełnoprawny remake produkcji z 2007 roku o tym samym tytule. W oficjalnym ogłoszeniu wspomniano, że całość nie będzie sprowadzała się wyłącznie do lepszej oprawy audiowizualnej, bo planowane są również istotne zmiany w samej fabule.

Historia ma przedstawić losy młodego Sherlocka Holmesa, który wraz z Watsonem podejmie się swojej pierwszej poważnej sprawy w Londynie. W opowieści nie zabraknie odniesień do twórczości H.P. Lovecrafta, w tym przede wszystkim do mitologii Cthulhu. Pojawi się między innymi złowieszczy kult oraz prastare przepowiednie. Deweloperzy z Frogwares dodali również, że początkowo planowali zająć się stworzeniem innej gry, ale wojna wymusiła na nich zmianę planów i skupienie się na tytule nieco mniejszym od ich ostatnich dzieł z otwartymi światami.

Sherlock Holmes: The Awakened zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Twórcy planują wkrótce wystartować z kampanią na Kickstarterze, której celem będzie zebranie środków na ostatnie etapy produkcji, a także zapewnienie fanom możliwości wsparcia studia w wyjątkowo trudnych okolicznościach.

Sherlock Holmes: The Awakened - screeny

Debiutancki zwiastun ma pojawić się w momencie startu kampanii crowdfundingowej. Póki co z wyglądem gry możecie zapoznać się na poniższych zrzutach ekranu.