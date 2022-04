Mecz LaLiga pierwszy raz na żywo na TikToku

goltelevision.com

Wydarzenie na TikTokowym profilu telewizji GOL (@goltelevision) rozpocznie się na pół godziny przed pierwszym gwizdkiem zaplanowanym na 21:00 w piątek 15 kwietnia. Spotkanie na żywo transmitowane będzie w tradycyjnym dla TikToka pionowym formacie 9:16 i w rozdzielczości 4K. Komentarz na żywo będzie prowadzony w języku hiszpańskim.

Dzięki pionierskiej umowie pomiędzy telewizją GOL, firmą MEDIAPRO oraz LaLiga będzie to pierwszy mecz hiszpańskiej ekstraklasy i w ogóle pierwszy mecz dużej ligi europejskiej transmitowany w ten sposób za pośrednictwem jednej z najpopularniejszych aplikacji na świecie.

Nad transmisją ze stadionu Reale Arena w San Sebastian będzie pracowało ponad 30 specjalistów z firmy MEDIAPRO. Mecz nagrany zostanie za pomocą dedykowanego urządzenia 4K Mobile Unit, a wszelkie grafiki informacyjne zostaną przystosowane do specyficznego dla TikToka pionowego formatu wyświetlania.

Mecz będzie można obejrzeć nie tylko na TikToku, ale także w telewizji na Canal+ Sport. Betis Sewilla przystępuje do tego arcyważnego meczu będąc na piątej pozycji w La Liga i mając dwa punkty przewagi nad Realem Sociedad, który plasuje się tuż za plecami Betisu na miejscu szóstym w tabeli. Będzie to więc klasyczny mecz o 6 punktów, którego stawką jest możliwość dalszej walki o awans do europejskich pucharów na koniec sezonu.