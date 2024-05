Czy TEN moment z Megalopolis jest nie do odtworzenia? Francuski dystrybutor chce spróbować

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Megalopolis zaskoczył na festiwalu filmowym w Cannes - szczególnie recenzenci byli zdumieni jednym konkretnym momentem. Nagle na scenę przed ekranem wszedł performer, który nawiązał kontakt z postacią graną przez Adama Drivera w sposób znany jako "zburzenie czwartej ściany". Pomysł jest niesamowity, ale czy dystrybutorzy dadzą radę odtworzyć coś takiego na każdym seansie? Jest to mało prawdopodobne. Ale przynajmniej jeden ma już pomysł.

Megalopolis - francuski dystrybutor chce odtworzyć TEN moment

Jean Labadie prowadzi francuską wytwórnię filmową Le Pacte. W rozmowie z Deadline przyznał, że zależy mu na odtworzeniu wcześniej wspomnianej sekwencji.

- Z pewnością zorganizujemy wiele takich występów. Przy czterech seansach dziennie w wielu kinach, nie będzie łatwo ogarnąć każdy seans. To zostanie zorganizowane, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile razy uda nam się to zrobić. Będziemy nad tym pracować z każdym wystawcą we Francji, aby spróbować zrobić to tyle razy, ile się da.

Megalopolis

Francis Coppola od początku przewidywał utworzenie komponentu IMAX, co zostało potwierdzone również w Cannes. Z pewnością wykorzystanie aktora/performera/pracownika kina podczas pokazu byłoby łatwiejsze i bardziej efektowne w takiej sali, ponieważ przestrzeń jest większa. Labadie zaznaczył, że obecnie we Francji są tylko 22 kina IMAX, ale "zrobią, co w ich mocy", aby pokazać Megalopolis w sposób, jaki Coppola tego życzył.