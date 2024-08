Megan Fox jako AI i ciągle rozbierający się aktor z 365 dni. Zwiastun horroru Subservience

fot. materiały prasowe

Subservience to kolejny horror, który porusza podobną tematykę, jak M3GAN, bo ponownie mamy robota ze sztuczną inteligencją, który zostaje kupiony do domu, a tam nabiera samoświadomości i zaczyna się horror. W tej roli Megan Fox, a z uwagi na tematykę skierowaną bardziej dla dorosłych, jej cel i ojca w domu gra Michele Morrone z trylogii 365 dni, więc android często rozbiera mężczyznę, co kończy się scenami bez ubrań.

Subservience - zwiastun dla dorosłych

Subservience - opis fabuły

Alice to android będący sztuczną inteligencją, która ma zdolność dbania o rodzinę i dom. Ojciec, szukając pomoc do domu, w którym mieszka z córką, kupuje Alice do pomocy. Potrzebuje jej, ponieważ jego żona jest chora. Alice nagle staje się samoświadoma i chce wszystkiego, co jej nowa rodzina ma do zaproponowania, zaczynając od uczucia jej właściciela. Jest zdolna zabić, by to dostać.



Autorami scenariusza są Will Homley i April Maguire. Za kamerą stoi S.K. Dale (Aż do śmierci).

Subservience - premiera w USA od razu w VOD odbędzie się 13 września 2024 roku.