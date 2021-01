Men - reżyser Ex Machiny szykuje nowy film. Będzie to horror

fot. materiały prasowe

Alex Garland, twórca Ex Machiny i serialu Devs powraca z nowym, filmowym projektem. Tym razem będzie to horror niskim budżecie pod tytułem Men. Produkcja będzie ponownym spotkaniem reżysera z firmą A24, która odpowiadała za wspomnianą, bardzo dobrze przyjętą Ex Machinę. Garland napisał również scenariusz do projektu. Producentem filmu będzie Scott Rudin. W horrorze mają wystąpić Jessie Buckley i Rory Kinnear. Umowa Buckley jeszcze nie została dopięta, jednak jest na dobrej drodze do zamknięcia. Jej rola podobno stała się bardzo pożądanym towarem wśród wschodzących gwiazd kina.

Jessie Buckley

Fabuła produkcji opowiada o młodej kobiecie, która po śmierci swojego męża postanawia udać się na samotne wakacje na angielską wieś.