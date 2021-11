Metal Gear Solid 2 i 3 tymczasowo znikają z cyfrowej dystrybucji. Co jest tego powodem?

fot. Konami

Konami poinformowało, że gry Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty oraz Metal Gear Solid 3: Snake Eater, znikają z cyfrowej dystrybucji w dniu 8 listopada. Decyzja ta dotyczy ich wszystkich wydań i związana jest z kwestiami licencyjnymi: tym razem nie chodzi jednak o muzykę, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, a o archiwalne nagrania, które były w tych grach wykorzystane.

Wydawca zapewnia, że to sytuacja przejściowa i obecnie trwają prace nad odnowieniem licencji. Póki co nie podano żadnego terminu, nawet przybliżonego, w którym gry mogłyby wrócić do sprzedaży w sklepach.

Poniżej możecie zapoznać się z pełną listą gier i zbiorczych wydań, których przez pewien czas nie będzie można kupić.

PlayStation®3 METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

PlayStation®3 METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION

PlayStation®3 METAL GEAR SOLID HD EDITION

PlayStation®Vita METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

PlayStation®Vita METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER HD EDITION

PlayStation®Vita METAL GEAR SOLID HD COLLECTION

PlayStation™Now METAL GEAR SOLID HD COLLECTION

Xbox 360 METAL GEAR SOLID HD EDITION: 2 & 3

Nintendo 3DS METAL GEAR SOLID SNAKE EATER 3D

GOG.com METAL GEAR SOLID 2 SUBSTANCE

NVIDIA® SHIELD™ METAL GEAR SOLID 2 HD for SHIELD TV

NVIDIA® SHIELD™ METAL GEAR SOLID 3 HD for SHIELD TV