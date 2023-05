Metal Gear Solid 3 Remake bez Kojimy? Konami potwierdza przypuszczenia graczy

fot. materiały prasowe

Rozbrat Hideo Kojimy z Konami trwa nadal. Ojciec serii Metal Gear Solid nie jest zaangażowany w powstający remake Metal Gear Solid 3: Snake Eater. To raczej było oczywiste po tym, jak obie strony rozstały się w nienajlepszych stosunkach. Niemniej Konami zdecydowało się doprecyzować informację i przekazać, że legendarny twórca nie bierze udziału w pracach nad tym projektem.

Kojima nie jest jedyną osobą związaną z marką, która nie pracuje przy grze. Także Yoji Shinkawa nie został do tego zaangażowany. Dla niektórych nazwisko to może być obce, ale to właśnie niemu wszystkie odsłony cyklu, które tworzył Kojima, posiadały piękne okładki i grafiki wykonane w charakterystycznym stylu.

Hideo Kojima i Yoji Shinkawa nie są zaangażowani w projekt. Jednak zespół ciężko pracuje nad stworzeniem tego remake’u oraz portów do Metal Gear Solid: Master Collection, tak więc teraz będą mogli cieszyć się nimi gracze wielu platform na całym świecie - mówi dla IGN przedstawiciel Konami.

Kto więc pracuje przy grze? Tutaj Konami nie chce zdradzać szczegółów. Przekonuje jednak, że są to osoby, które brały już udział w procesie tworzenia poprzednich odsłon serii. Kto taki? Nie wiadomo, być może jest to ten sam zespół, który opracował Metal Gear Survive, pierwszą po odejściu Kojimy produkcję i zarazem tę, która notowała najgorsze oceny.