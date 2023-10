Tak wygląda remake Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Oto pierwsze spojrzenie na rozgrywkę

fot. materiały prasowe

Do sieci trafił nowy materiał wideo z Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, czyli remake'u MGS3: Snake Eater. Przedstawia on pierwsze spojrzenie na silnik, łącząc fragmenty skradankowej rozgrywki z rozbudowanymi ujęciami otoczenia. Całość ma pochodzić z kodu pre-alfa, co sugeruje, że projekt jest jeszcze na dość wczesnym etapie rozwoju.&

Produkcja, która w oryginale ukazała się blisko 20 lat temu, zachowa oryginalną fabułę z 2004 roku, opowiadającą historię Naked Snake'a podczas operacji rozgrywającej się w głębi sowieckiej dżungli, 31 lat przed wydarzeniami w grze Metal Gear.

Konami obiecuje szereg nowoczesnych ulepszeń, w tym poprawioną grafikę czy ulepszony gameplay, Gra rozwijana jest przez wewnętrzne studio Konami Digital Entertainment, przy wsparciu firmy Virtuos. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wydanej niedawno kolekcji, także w ten projekt nie jest zaangażowany Hideo Kojima.

Data premiery Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nie jest znana. Wiadomo, że tytuł pojawi się na Xbox Series X/S, PS5 i komputerach PC.