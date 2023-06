Metal Gear Solid 3 otrzyma polskie napisy. To pierwszy taki przypadek historii tej serii

fot. Konami

Podczas tegorocznej prezentacji PlayStation Showcase nie zabrakło pewnych niespodzianek. Jedną z nich było potwierdzenie plotek i oficjalna zapowiedź Metal Gear Solid 3 Remake. I chociaż tytuł ten nie doczekał się jeszcze daty premiery i jak na razie nie wiemy zbyt wiele na jego temat, to jedna ciekawa i istotna informacja pojawiła się na karcie tej produkcji na platformie Steam. Wynika z niej, że w grze dostępne będą polskie napisy.

fot. Steam

To bez wątpienia dobra wiadomość dla graczy z Polski. Szczególnie że do tej pory żadna odsłona serii Metal Gear Solid nie doczekała się oficjalnej polskiej wersji językowej. Daje to też nadzieję, że polskich napisów doczekamy się również w innych tytułach, nad którymi czuwa Konami - być może również w remake'u Silent Hill 2, za którego tworzenie odpowiada zresztą polskie studio Bloober Team.