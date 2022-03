Metal Lords - zwiastun filmu Netflixa o metalowym zespole. Za sterami twórcy Gry o tron

fot. Netflix

Metal Lords opowiada o przyjaciołach, którzy próbują założyć zespół metalowy w liceum, ale tylko ich dwójka lubi tutaj heavy metal. Nie mogą znaleźć basisty, ale jedna dziewczyna gra na wiolonczeli. Aby wygrać Bitwę Bandów, muszą połączyć siły.

Jest to historia o dorastaniu w troszkę innym stylu i klimacie. Jaeden Martel (znany z hitu To) gra główną rolę. W obsadzie są także Isis Hainsworth, Adrian Greensmith, Sufe Bradshaw, Noah Urrea, Analesa Fisher, Michelle Fang, and Phelan Davis. Brett Gelman i Joe Manganiello.

David Benioff i D.B. Weiss, czyli twórcy Gry o tron, produkują na mocy swojej lukratywnej umowy z Netflixem. Weiss jest też autorem scenariusza. Za kamerą natomiast stoi Peter Sollett. Tom Morello, gitarzysta Rage Against The Machine jest producentem muzycznym w filmie.

Metal Lords - zwiastun

Metal Lords - premiera 8 kwietnia 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.