Miasteczko Twin Peaks - Kyle MacLachlan o potencjalnym reboocie. Co o tym myśli?

Kiedy serial Miasteczko Twin Peaks był emitowany w latach 90., zdobył szeroką rzeszę fanów, którzy z zainteresowaniem przyjęli nową odsłonę serialu w 2017 roku. Jednak czy istnieje szansa na kolejny, szalony reboot z młodszymi aktorami? Kyle MacLachlan odniósł się do tego w wywiadzie dla portalu Deadline. Jego zdaniem, jest to nienajlepszy pomysł, zwracając uwagę na nadmiar remake'ów seriali i filmów w obecnych czasach.

- Nie sądzę, że chciałbym to zobaczyć. I nie uważam, że ktokolwiek powinien się tego podejmować. Myślisz: "Nie ruszaj tego", ale oni wciąż to robią i nie mogą się powstrzymać. To jest problematyczne.

Miasteczko Twin Peaks - fabuła, gdzie oglądać?

Serial emitowany w latach 1990-1991, opowiada o śledztwie, które agent FBI Dale Cooper prowadzi w sprawie tajemniczej śmierci Laury Palmer. Jest dostępny na platformie SkyShowtime. W 2017 roku wypuszczono 18-odcinkową kontynuację kultowego serialu, stworzoną przez Davida Lyncha i Marka Frosta. Powróciło w niej wielu aktorów, w tym również MacLachlan.

