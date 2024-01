Michael B. Jordan i Ryan Coogler znów połączą siły. Wielka tajemnica dookoła filmu

fot. IMDb

Michael B. Jordan wystąpił już w czterech filmach wyreżyserowanych przez Ryana Cooglera - Fruitvale, Creed: Narodziny legendy, Czarna Pantera i Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Chociaż obaj Panowie w najbliższym czasie mogą być zajęci swoimi własnymi projektami, ponieważ Ryan Coogler zajmuje się serialem animowanym o Wakandzie dla MCU, a Michael B. Jordan po swoim reżyserskim debiucie ma na barkach całe kinowo-seriale uniwersum Creeda, tak branża grzmi od pogłosek na temat ich nowej kolaboracji.

Nowy film, który powstał z pomysłu Cooglera, jest jednocześnie pierwszym od czasów Fruitvale, kiedy to reżyser napisał scenariusz do produkcji. Byłby on również producentem razem z Zinzi Coogler oraz Sevem Ohanianem. Według informatorów dookoła filmu panuje otoczka tajemnicy i sekretów. Producenci i potencjalni kupcy, którzy mogliby być zainteresowani nowym dziełem Cooglera, musieli pofatygować się osobiście do biur agencji, która reprezentuje i jego i Michaela B. Jordana, aby móc rzucić okiem na scenariusz i usłyszeć o samym pomyśle. Kolejne takie spotkanie będzie miało miejsce niedługo - tam Coogler w pełni przedstawi swoją wizję.

O czym będzie nowy film Ryana Cooglera?

Nowa produkcja Cooglera opisywana jest jako "film gatunkowy". Niewiele to mówi, ponieważ oznacza to szeroki zakres gatunków, np. fantasy, horror, science fiction. Dwa źródła stwierdziły, że w filmie ma znaczenie osadzenie go w historii.