Spencer - reżyser stworzy nowy film biograficzny. W roli śpiewaczki operowej Angelina Jolie

Pablo Larraín, reżyser filmu Spencer z Kristen Stewart, opowiadającego o księżnej Dianie, po raz kolejny postanowił zaangażować się w produkcję biograficzną. Jego nowy projekt skupi się na losach śpiewaczki Marii Callas, w którą wcieli się Angelina Jolie, aktorka znana między innymi z takich produkcji jak Czarownica i Przerwana lekcja muzyki.

Nowa produkcja filmowca została zatytułowana Maria i przedstawi tragiczną historię jednej z największych śpiewaczek operowych na świecie. Skupi się na ostatnich dniach artystki w Paryżu w latach siedemdziesiątych XX wieku. Pablo Larraín powiedział, że praca nad projektem to szansa na połączenie jego dwóch największych pasji, czyli kina i opery. Od dawna marzył o takiej okazji i cieszy się ze współpracy z tak ciekawą i odważną aktorką jak Angelina Jolie.

Scenariusz do Marii został napisany przez Stevena Knighta, który także pracował przy filmie Spencer. Produkcją zajmą się Juan de Dios Larraín dla Fabula Pictures, Lorenzo Mieli dla The Apartment Pictures i Jonas Dornbach dla Komlizen Film. Na razie to wszystkie szczegóły, dotyczące nowej produkcji biograficznej Pablo Larraína.