Michael Keaton krótko i na temat: bez Tima Burtona nie byłoby kina superbohaterskiego

Michael Keaton wielokrotnie pracował z Timem Burtonem, chociażby przy Soku z żuka i dwóch częściach Batmana. W obu tytułach stworzył niezapomniane kreacje, którymi fani zachwycają się do dzisiaj. Choć obecnie uważa się go za jednego z najlepszych odtwórców Mrocznego Rycerza, to przed premierą filmu fani nie byli zachwyceni tym wyborem. Burton jednak nie zamierzał ugiąć się pod ciężarem krytyki:

Wręczył mi scenariusz i spytał, co o nim myślę. To było po Soku z żuka. Po takim występie i takim rodzaju filmu. Powiedział studio: „Chcę tego gościa”. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego wzbudziło to aż takie reakcje. Podniósł się taki alarm, jakby napadnięto na Ziemię. To było niewiarygodne, prasa oszalała. Ale stał za mną murem. Musiał wykazać się ogromną odwagą, by pozostać przy tej decyzji. Zawsze będę mu za to wdzięczny.

Następnie Michael Keaton podsumował, jak Batman Tima Burton wpłynął na kino superbohaterskie:

To, co wydarzyło się po premierze filmu... Jest mnóstwo ludzi, którzy zarabiają mnóstwo pieniędzy na kinie superbohaterskim, a to wszystko przez jego decyzję i jego wizję na to, jak takie produkcje mogłyby wyglądać; ponieważ zmienił wszystko.

To nie pierwszy raz, gdy Michael Keaton docenia wpływ Tima Burtona na kino superbohaterskie. Aktor już wcześniej w rozmowie z magazynem GQ wprost powiedział, że reżyser "zasługuje na ogromne uznanie" za to, że zmienił oblicze Hollywood za pomocą Batmana. Dodał nawet, że być może bez niego nie byłoby MCU i DCEU.

Niekoniecznie powinienem to mówić, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie byłoby ani ekranowego uniwersum Marvela, ani DC, bez Tima Burtona. Wątpiono w niego i kwestionowano jego decyzje.

