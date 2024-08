fot. Disney

Michael Keaton i Tim Burton to duet, który każdy dobrze zna. Ich przygoda zaczęła się przy Soku z żuka, a potem współpracowali też przy obu filmach z Batmanem, w których to Keaton wcielał się w tytułowego herosa. Po Powrocie Batmana obaj zrobili sobie długą przerwę od siebie i do pracy powrócili dopiero przy remake'u Dumbo. Film Disneya był daleki od sukcesu. Na ten moment w serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się jedynie wynikami na poziomie 46% i 48% pozytywnych opinii od kolejno krytyków i widowni. Dopiero Beetlejuice Beetlejuice, które niedługo wejdzie do kin, może zmazać tę plamę na honorze obu artystów.

Michael Keaton o współpracy z Timem Burtonem

Obaj wypowiedzieli się na temat tego, co sądzą o nieudanym Dumbo:

Bardzo kocham pracować z Timem, ale nie wydaje mi się byśmy kiedykolwiek przeanalizowali, dlaczego to nam tak dobrze wychodzi. Tak po prostu jest. Mimo tego uważam, że zawiodłem go przy jednym z filmów. To była wyłącznie moja wina i dotyka mnie to do dziś. Byłem kompletnie beznadziejny przy Dumbo.

Tim Burton odpowiedział zwięźle, ale konkretnie:

Nie mam pojęcia o czym mówisz, ale w porządku.