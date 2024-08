fot. Warner Bros.

Reklama

Rozpoczął się Venice Film Festival. Obecna na nim jest obsada Beetlejuice Beetlejuice wraz z reżyserem Timem Burtonem. Produkcja będzie mieć swój pierwszy pokaz dla publiczności. Jeden, dla prasy, został już zrealizowany. Tim Burton wraz z obsadą odpowiedział na kilka pytań reporterów. Stwierdził zaskakująco, że nigdy nie rozumiał sukcesu pierwszego filmu:

Chociaż go kocham, to nigdy nie rozumiałem, dlaczego stał się sukcesem. Ten film był dla mnie osobisty. Dlatego, kiedy po latach znów mogę pracować z Michaelem, Winoną i Catherine, stało się to jeszcze bardziej osobiste i wyjątkowe. Jenna, Monica, Justin i Willem są nowi i zrozumieli ducha tego. To był bardzo wyjątkowy, osobisty projekt dla mnie.

Reżyser dodał również, że nie obejrzał pierwszego filmu przed rozpoczęciem prac nad drugim, bo nie chciał, żeby to była "kontynuacja nastawiona na kasę." Stwierdził również, że rozmowy o kontynuacji trwały już od lat, a sukces Wednesday nie był powodem do nakręcenia tego filmu. Przy okazji narzekał na obecny krajobraz branży:

W ciągu ostatnich lat biznes filmowy mnie rozczarował. Wiedziałem, że jeśli już coś zrobię, to musi być prosto z serca. Nieco się zatraciłem, więc ten film przywrócił mi wiele energii. Przy tej produkcji nieważne było, jak zostanie przyjęta. Po prostu cieszyłem się z procesu robienia tego.

Zapytano go także o możliwą trzecią część Soku z żuka:

Policzmy to. Zajęło mi 35 lat zrobienie kontynuacji. Przy kolejnej miałbym już ponad 100 lat. Byłoby to możliwe dzięki technologii medycznej, ale raczej w to wątpię.

Beetlejuice Beetlejuice

Michael Keaton o Soku z żuka 2

Gwiazda obu filmów, Michael Keaton, również nie szczędził pochwał nadchodzącej produkcji:

Powiedzenie, że ten film jest unikatowy, to wielkie niedopowiedzenie. Jest tak niewiele możliwości, by wziąć udział w czymś w 100% oryginalnym i unikalnym. Nawet Fellini czy Kurosawa inspirowali się innymi rzeczami. A ta obsada... Może jest nawet lepsza od poprzedniej, co było niemożliwe.