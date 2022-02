Nowe Call of Duty - Activision zdradza tematykę kolejnej odsłony cyklu

fot. Activision

Mimo przejęcia Activision przez Microsoft korporacja nie planuje (przynajmniej na razie) ograniczać dostępności tytułów od tego gamingowego giganta. Nowy właściciel zapewnia, że jeszcze kilka najbliższych odsłon sztandarowego tytułu serii Call of Duty, będzie ukazywać się również na konsolach z rodziny PlayStation. Korporacja oficjalnie potwierdziła, że pracuje nad najnowszą odsłoną cyklu, ujawniając przy tym, czego będzie dotyczyła.

Activision potwierdziło, że najnowsza część serii będzie kontynuacją gry Call of Duty: Modern Warfare z 2019 roku. Niestety, nie zdradzono szczegółów dotyczących samej rozgrywki, podobnie jak tytułu tegorocznej odsłony popularnego shootera.

Jeśli wierzyć plotkom, które przetaczają się po sieci, gra ma być bardziej realistyczna oraz bardziej brutalna niż poprzednie odsłony cyklu. W nowym Call of Duty postacie graczy będą narażone m.in. utratę kończyn czy inne sceny gore. Sami bohaterowie mają zaś reagować bardziej wiarygodnie na to, co dzieje się wokół nich podczas rozgrywki.

Oficjalna data premiery gry nie jest znana, ale spodziewać się jej należy na przełomie października i listopada bieżącego roku.

