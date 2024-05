Microsoft zamyka studia. Wśród nich twórcy Redfall i Hi-Fi Rush

fot. Bethesda

Serwis IGN dotarł do wiadomości, jaką Matt Booty, szef Xbox Game Studios rozesłał do pracowników. Z treści maila wynika, że gigant z Redmond zdecydował się zamknąć kilka zespołów, a na liście znalazły się między innymi studia Arkane Austin i Tango Gameworks, które odpowiadały odpowiednio za Redfall oraz Hi-Fi Rush. O ile ten pierwszy tytuł okazał się rozczarowaniem, o tyle drugi przypadł do gustu zarówno graczom, jak i krytykom i był jedną z największych niespodzianek 2023 roku.

Arkane Austin ma zostać zamknięte, a niektórzy z pracowników trafią do innych zespołów pracujących nad projektami Bethesdy. Poprzednia aktualizacja Redfall będzie ostatnią, projekt ten nie będzie już dalej rozwijany, ale serwery pozostaną włączone. W przypadku Tango Gameworks ograniczono się jedynie do informacji o zamknięciu i zabrakło jakichkolwiek informacji o dalszych losach pracowników. Dodano jednak, że Hi-Fi Rush pozostanie dostępne w sprzedaży na platformach, na które trafiła ta gra (PC, Xbox, PS5).

Zamknięte zostanie także Alpha Dog Games. Ich mobilna produkcja, Mighty Doom, zostanie wyłączona 7 sierpnia, a możliwość dokonywania zakupów zostanie wkrótce zablokowana. Ostatnią z ekip, które zakończy działalność jest Roundhouse Games, które zostanie połączone z ZeniMax Online Studios.

Dokładnych powodów zamknięcia nie podano wyżej wymienionych zespołów nie podano. Ograniczono się jedynie do krótkiego wyjaśnienia, że ma to na celu skupienie się na "priorytetowych grach".

Z pełną treści wiadomości, jaką rozesłał Matt Booty, możecie zapoznać się na stronie IGN.