Twórcy The Evil Within i Hi-Fi Rush uratowani! Studio nie będzie zamknięte

fot. Bethesda

W komunikacie prasowym Krafton potwierdził, że przejęcie jest częścią strategicznej współpracy z Xboxem oraz ZeniMax, mającej na celu zapewnienie płynnego przejścia oraz ciągłości w działalności studia. Decyzja ta oznacza, że studio Tango Gameworks, które wcześniej miało zostać zamknięte, będzie mogło kontynuować swoją działalność pod nowym zarządem.

Krafton podkreślił również, że zamierza wspierać zespół Tango Gameworks w ich zobowiązaniu do innowacji oraz dostarczania świeżych i ekscytujących doświadczeń dla fanów. Nowy właściciel zadeklarował również, że przejęcie nie będzie miało wpływu na istniejący katalog gir studia, a więc takie produkcje jak The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo i fenomenalne Hi-Fi Rush.

Pod nowym właścicielem, przyszłość Hi-Fi Rush wydaje się być obiecująca. Krafton zapowiedział, że zamierza inwestować w dalszy rozwój IP, a także dać zespołowi Tango Gameworks swobodę w eksploracji nowych pomysłów i projektów.

Microsoft w ramach wielkiej restrukturyzacji, w maju tego roku zapowiedział zamknięcie kilku wewnętrznych studiów Bethesdy - Tango Gameworks było jednym z nich.